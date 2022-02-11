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В Италии произошло мощное извержение вулкана Этна

Ирина Игнатенко

В мире
В Италии произошло мощное извержение вулкана Этна
Фото: Pixabay

Ночью, с 10 на 11 февраля, в Италии произошло мощное извержение одного из самых высоких действующих вулканов в Европе, передает ОТР.

Сообщается, что вулкан Этна выбросил девятикилометровое облако пепла и фонтан лавы. По словам очевидцев, в ночь с 10 на 11 февраля небо над вулканом окрасилось в оранжевый и красный цвета, фонтаны лавы извергаются из кратера на высоту до 600 метров.

Эксперты сообщают что вулканическая активность Этны находится на высоком уровне.

В среднем небольшие по мощности извержение происходит раз в три месяца. А раз в 150 лет лавовый поток достигает большой мощности и приводит к серьезным разрушениям близлежащих поселений.

Сообщается, что авиаперелеты над зоной извержения пока не прекращены, но ученые предупреждают о возможных извержениях Этны в ближайшие дни.

Ранее во многих регионах Чили было принято решение о закрытии пляжей из-за угрозы цунами. Необходимость в этом появилась после извержения вулкана в государстве Тонга. Власти попросили граждан покинуть все пляжи, бухты и прибрежную зону отдыха.

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