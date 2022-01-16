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Власти Чили закрыли пляжи после извержения вулкана

Виктория Храменкова

В мире
Власти Чили закрыли пляжи после извержения вулкана
Фото: Pixabay

Во многих регионах Чили было принято решение о закрытии пляжей из-за угрозы цунами. Необходимость в этом появилась после извержения вулкана в государстве Тонга. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас власти просят граждан покинуть все пляжи, бухты и прибрежную зону отдыха.

— Объявляется красный уровень тревоги для прибрежных районов регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос из-за цунами, — передает РИА Новости слова ведомства.

Ранее в Королевстве Тонга началось извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

15 января на Курильских островах после извержения подводного вулкана у островов Тонга объявили угрозу цунами. При этом угрозы российскому населению и территории нет. Были проведены оповещения двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

До этого сообщалось, что участок Великой Китайской стены высотой почти два метра обрушился в результате землетрясения, которое произошло в субботу, 8 января, в провинции Цинхай. Власти после землетрясения провели осмотр культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения на стене, этот участок относят ко времени существования Империи Мин (1368–1644 годы). Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.

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