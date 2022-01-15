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Угрозу цунами объявили на Курилах

Анастасия Колоскова

Общество
Угрозу цунами объявили на Курилах
Фото: pixabay.com/

Угрозу цунами объявили на Курильских островах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что угроза сохранится до 21:00 по 15 января по московскому времени. До этого к островам может подойти волна цунами высотой не более 0,2 метра.

При этом угрозы российскому населению и территории нет. Были проведены оповещения двух портов в Южно-Курильском и Курильском городских округах.

До этого сообщалось, что участок Великой Китайской стены высотой почти два метра обрушился в результате землетрясения, которое произошло в субботу, 8 января, в провинции Цинхай. Власти после землетрясения провели осмотр культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения на стене, этот участок относят ко времени существования Империи Мин (1368–1644 годы). Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы.

26 октября жители северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался в 101 километре восточнее острова Онекотан. Толчки были силой в два балла. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.

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