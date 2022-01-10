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Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения

Юлия Курганова

В мире
Участок Великой Китайской стены обрушился из-за землетрясения
Фото: Олег Фочкин, «Вечерняя Москва»

Участок Великой Китайской стены длиной почти два метра обрушился в результате землетрясения, которое произошло в субботу, 8 января, в провинции Цинхай.

Уточняется, что участок стены рухнул в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114-ти километрах от эпицентра.

Власти после землетрясения провели осмотр культурных достопримечательностей и обнаружили место обрушения на стене, этот участок относят ко времени существования Империи Мин (1368-1644 годы). Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтно-восстановительные работы, сообщается в издании Global Times.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,3 балла. В то же время местные специалисты указывают, что магнитуда составила 6,9 балла.

Землетрясение произошло в малонаселенной области, но толчки ощущали жители некоторых больших городов. В результате землетрясения пострадали девять человек, восемь из них уже выписали из больницы.

26 октября жители северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался в 101 километре восточнее острова Онекотан. Отмечается, что толчки были силой два балла. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.

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