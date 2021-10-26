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Жители северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Виктория Храменкова

Общество
Жители северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9
Фото: digitalsadhu / CC BY-NC 2.0

Утром, 26 октября, около у северных Курил произошло землетрясение. Магнитуда явления составила 4,9. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

— Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 10.39 (02.39 мск), на глубине 31 километр. Эпицентр располагался в 101 километре восточнее острова Онекотан, — передает РИА Новости слова собеседника.

Отмечается, что толчки были силой два балла. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.

В соцсетях жители Северо-Курильска сообщают, что их «хорошо потрясло». «Дрожь земли» граждане ощущали в течение 20 секунд.

В начале октября в Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр толчков находился примерно в 200 километрах к северу от города Куска. Его население насчитывает порядка 312 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,5 километра.

В четверг, 7 октября, в северо-западной части японской префектуры Тиба произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. При этом в Японии не объявили угрозу цунами. Информации о гражданах России, которые могли пострадать во время землетрясения на территории Японии, не поступало в российское посольство.

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