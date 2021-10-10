Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Перу

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Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 10 октября, в Перу. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр толчков находился примерно в 200 километрах к северу от города Куска. Его население насчитывает порядка 312 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,5 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, передает ТАСС.

В четверг, 7 октября, в северо-западной части японской префектуры Тиба произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. При этом в Японии не объявили угрозу цунами. Информации о гражданах России, которые могли пострадать во время землетрясения на территории Японии, не поступало в российское посольство.

В Пакистане по меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в пакистанской провинции Белуджистан. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр проинформировал о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло на территории Пакистана. Эпицентр подземных толчков располагался в 102 километрах к северо-востоку от города Кветта. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.