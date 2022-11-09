Занятия по начальной военной подготовке в российских школах будут внеурочными

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Занятия в рамках курса по начальной военной подготовке, который введут в российских школах со следующего учебного года, будут внеурочными. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

— Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о введении со следующего учебного года в школах страны курса по начальной военной подготовке. По его словам, курс будет готовиться до конца года, после чего пройдет его апробация.

27 октября член Союза издателей Гильдии издателей периодической печати, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков сообщил, что в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова создают курс военной журналистики с целью научить студентов профессионально освещать военные темы. Он отметил, что в России есть профессионалы, которые могут преподавать на курсе и продемонстрировать, «почему делается именно так». По мнению Новикова, система образования в настоящее время требует изменений.