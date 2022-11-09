Суд отстранил депутата Мамонтова, сбившего ребенка, от занимаемой должности

Фото: shutterstock

Татарский районный суд отстранил от занимаемой должности депутата Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области в среду, 9 ноября.

Отстранение произошло в рамках работы над уголовным делом по статье «Оставление в опасности», которое возбуждено в отношении уже бывшего депутата Мамонтова. Суд избрал политику меру пресечения в виде запрета определенных действий, а также временного освобождения от занимаемой должности, сообщил Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».

Уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено после аварии, произошедшей вечером 30 октября. По версии следствия, Мамонтов двигался на Toyota RAV4 по двору многоквартирного дома в городе Татарске и наехал на шестилетнего ребенка.

Вместо того чтобы оказать медицинскую помощь или вызвать врачей, мужчина немного постоял рядом с пострадавшим и скрылся с места происшествия.

Позже мать пострадавшего сообщила, что мальчику добраться до дома помог соседский ребенок, который видел момент происшествия. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии, ему наложили швы на большую рану на голове. Также у ребенка обнаружили перелом седалищной кости.

Глава регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Юлия Швец отреагировала на происшествие и сообщила, что Мамонтова «с позором» исключат из партии.

31 октября депутата арестовали на 11 суток по административной статье об оставлении водителем места ДТП.