Путин постановил отпраздновать столетие детского центра «Артек» в 2025 году

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин распорядился отпраздновать в 2025 году 100-летие международного детского центра «Артек». Указ об этом был опубликован в среду, 9 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

— Постановляю провести в 2025 году мероприятия, посвященные празднованию 100-летия международного детского центра «Артек», — говорится в документе.

Глава государства также поручил правительству в течение полугода образовать организационный комитета по подготовке к празднованию 100-летия детского центра и утвердить его состав и план мероприятий.

В июне Путин объявил 2023 год в стране Годом педагога и наставника. Он был назначен таковым для признания особого статуса педагогических работников, которые среди прочего являются наставниками для студентов и школьников.

Помимо этого, российский президент объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий. Это решение необходимо для привлечения талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, помощи в вовлечении ученых и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и России в целом, а также для повышения уровня доступности в аспекте достижений и перспектив российской науки.