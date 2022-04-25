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Путин объявил 2022 — 2031 годы Десятилетием науки и технологий

Евгений Белоусов

Общество
Путин объявил 2022 — 2031 годы Десятилетием науки и технологий
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы десятилетием науки и технологий. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 25 апреля.

Отмечается, что такой шаг необходим для привлечения талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, помощи в вовлечении ученых и разработчиков в решении важнейших задач развития общества и страны, а также повышения доступности о достижениях и перспективах российской науки.

Для достижения поставленных целей будет создан соответствующий Координационный комитет. Его возглавят помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко, говорится в документе.

До этого Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Также президент утвердил состав комиссии. Ее будет возглавлять заместитель председателя Совета безопасности РФ, эту должность занимает Дмитрий Медведев.

Кроме того, правительство России объявило о выделении 21,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной IT-отрасли

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