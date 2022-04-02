Правительство России выделит 21,5 миллиарда рублей на поддержку IT-отрасли

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Власти России объявили о выделении 21,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной IT-отрасли. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили на официальном портале правительства РФ.

— В 2022 году из резервного фонда правительства на меры поддержки IT-отрасли будет направлено 21,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

При этом часть средств планируют направить на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, которые работают в сфере цифровых технологий. Уточняется, что она должна быть не выше трех процентов.

Подобная инициатива даст возможность обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации, сообщает сайт российского правительства.

Во вторник, 29 марта, власти страны заявили, что ряд специалистов, занятых в сфере информационных технологий, получит отсрочку от армии. Отсрочка будет положена гражданам до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее года. Также отсрочку могут получить молодые специалисты со стажем менее года, которые окончили высшее учебное заведение за 12 месяцев до начала работы.