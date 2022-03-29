Правительство России объявило об отсрочке от армии для ряда IT-специалистов

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Ряд специалистов, занятых в сфере информационных технологий, получит отсрочку от армии. Об этом во вторник, 29 марта, сообщили в пресс-службе правительства России.

В кабмине уточнили, что отсрочку могут получить граждане до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее года. Еще одной категорией названы молодые специалисты со стажем менее года, которые окончили высшее учебное заведение за 12 месяцев до начала работы.

Чтобы получить отсрочку, компаниям необходимо направить в Минцифры список специалистов до 1 мая. Всего в список профессиональных направлений, которые помогут получить отсрочку, вошли более шестидесяти специальностей. Среди них, например, математика, прикладная информатика, радиотехника и другие, отмечается в Telegram-канале правительства.

22 марта глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что с конца февраля по начало марта Россию покинули большое число IT-специалистов, которые не уволились из отечественных компаний и, вероятно, скоро вернутся на родину. Для того чтобы остановить утечку кадров, Касперская предложила принять меры успокоения населения и проводить пиар-мероприятия — молодые специалисты одумаются и вернутся в страну.