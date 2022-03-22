Касперская заявила о «табунах» айтишников, покинувших Россию

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С конца февраля по начало марта Россию покинули большое число ИТ-специалистов, которые не уволились из отечественных компаний и, вероятно, скоро вернутся обратно на родину. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила глава группы InfoWatch Наталья Касперская.

— Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля-начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. Мчатся они в основном в ближайшее зарубежье, и этом очень многие не увольняются. Я думаю, они посидят-посидят и вернутся, —понадеялась она.

Для того, чтобы остановить «утечку» кадров, Касперская предложила принять меры успокоения населения и проводить пиар-мероприятия — молодые специалисты одумаются и вернутся в страну. Более того, глава InfoWatch подчеркнула, что настоящая ситуация открывает большие возможности для отечественных компаний.

Мер поддержки ИТ-индустрии, согласно мнению Касперской, достаточно: в этот достаточно сложный для индустрии момент помощь государства очень важна, сейчас остается только ждать. Глава InfoWatch резюмировала, что единственный проблемный вопрос на данный момент — получение льготных кредитов. Это направление требует совместной работы, передает РИА Новости.

До этого глава Министерства информационных технологий и связи РФ Максут Шадаев заявил, что первый российский маркетплейс софта отечественного производства может появиться в РФ уже в мае, его разработкой занимается Минцифры.