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Минцифры: Первый маркетплейс отечественного ПО может появиться в РФ уже в мае

Георгий Соланович

Технологии
Минцифры: Первый маркетплейс отечественного ПО может появиться в РФ уже в мае
Фото: Пресс-служба Госдумы

Первый российский маркетплейс софта отечественного производства может появиться в РФ уже в мае, его разработкой занимается Минцифры. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

— Сейчас начали пересборку реестра российского ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придется запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить, — передает его слова ТАСС.

В 2020 году Microsoft уже отказалась продавать свою продукцию МГТУ имени Баумана — российский вуз не допустили к участию в тендере. Сейчас американская компания решила приостановить продажу своих IT-продуктов и предоставление услуг на территории России. Вполне возможно, что за этим последует и отзыв уже используемых лицензий.

О том, повлияет ли приостановка деятельности IT-гиганта на жизнь обычных российских пользователей и компаний и какие отечественные аналоги уже сейчас можно использовать, — в материале «Вечерней Москвы».

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