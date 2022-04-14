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Путин создал комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере IT

Евгений Белоусов

Политика
Путин создал комиссию Совбеза по обеспечению суверенитета в сфере IT
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) РФ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Об этом стало известно в четверг, 14 апреля.

Также президент утвердил состав комиссии. Ее будет возглавлять заместитель председателя Совета безопасности РФ, эту должность занимает Дмитрий Медведев, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

29 марта власти страны заявили, что ряд специалистов, занятых в сфере информационных технологий, получит отсрочку от армии. Отсрочка будет положена гражданам до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее года. Также отсрочку могут получить молодые специалисты со стажем менее года, которые окончили высшее учебное заведение за 12 месяцев до начала работы.

После этого правительство объявило о выделении 21,5 миллиарда рублей на поддержку отечественной IT-отрасли. Часть средств планируют направить на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, которые работают в сфере цифровых технологий.

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