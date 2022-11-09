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Движение в районе улицы Шверника на юго-западе столицы ограничат с 15 ноября

Анастасия Колоскова
Город
Движение в районе улицы Шверника на юго-западе столицы ограничат с 15 ноября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Шверника Карта всех событий

Проезд транспорта на некоторых участках дорог в районе улицы Шверника в ЮЗАО будет ограничен с 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, ограничения будут действовать круглосуточно — с 15 ноября 2022 года по 15 февраля 2023 года. Они связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей.

В частности, полностью будет перекрыт местный проезд от дома 13, корпус 1, до дома 12/2, корпус 1, по улице Шверника.

Кроме того, на время указанного периода будет закрыта для движения одна полоса участка самой улицы Шверника — от дома 13, корпус 1, до дома 12/2, корпус 1.

Также одна полоса будет закрыта для движения на Новочеремушкинской улице — от дома 12/2, корпус 1, по улице Шверника до дома 5/6, корпус 3, по улице Винокурова. Помимо этого, на данном участке будет временно запрещена парковка.

Движение в районе улицы Шверника на юго-западе столицы ограничат с 15 ноября Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

До этого сообщалось, что из-за строительства инженерных сетей движение будет ограничено на нескольких участках в районе 5-го Войковского проезда с 14 ноября по 31 марта.

Транспорт Ограничения Юго-Западный административный округ (ЮЗАО)
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