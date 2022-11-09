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Суд продлил арест казанскому стрелку Галявиеву

Степан Жирнов
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Суд продлил арест казанскому стрелку Галявиеву
Фото: sovetsky.tat.sudrf.ru

Верховный суд Татарстана продлил арест казанскому стрелку Ильназу Галявиеву. Об этом стало известно в среду, 9 ноября.

Под стражей подсудимый останется до 18 апреля 2023 года, передает ТАСС.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 11 мая 2021 года в гимназии № 175 в Казани. В результате стрельбы, которую устроил 19-летний злоумышленник, погибли семь студентов и два учителя. Более двадцати человек получили ранения различной степени тяжести.

Галявиева обвиняют по статьям «Убийство», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». За эти преступления ему грозит пожизненное заключение.

8 октября стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту данного преступления, и передал его в суд.

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