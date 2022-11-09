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Сотрудники ГИБДД нашли килограмм мефедрона в багажнике автомобиля в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники ГИБДД нашли килограмм мефедрона в багажнике автомобиля в Подмосковье
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Кашира, М-4 Дон, 111-й километр Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД нашли килограмм мефедрона при обыске автомобиля в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 9 ноября.

По ее словам, автомобилиста остановили сотрудники ГИБДД в городском округе Кашира, на 111-м километре автодороги М-4 «Дон». За рулем находился 26-летний гость столицы.

В результате осмотра автомобиля полицейские нашли в багажнике шесть свертков с неизвестным светлым порошком. Позже экспертиза показала, что изъятые упаковки содержали мефедрон общей массой около одного килограмма.

Водителя задержали. По его словам, наркотик он забрал из тайника в Ярославле для того, чтобы перевезти его в «закладку» в Краснодар.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранта заключили под стражу.

Еще большую партию запрещенного вещества изъяли полицейские в подмосковном Чехове. Наркоторговца задержали инспекторы ГИБДД на дороге, после чего получили информацию о целой лаборатории по производству мефедрона. Суммарный «улов» превысил восемь килограммов.

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