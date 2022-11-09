Политолог Ордуханян рассказал, как отразятся на России результаты выборов в Конгресс США

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Выборы в Конгресс США, по результатам которых переизберут весь состав палаты представителей и треть сената, не окажут существенного влияния на антироссийскую политику, которую проводит Белый дом. Такое мнение высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

— Кардинальных изменений не будет. Выборы еще не закончились. По последним данным, в сенат республиканцы проигрывают, а вот в Конгрессе, может быть, будет большинство, — отметил политолог в комментарии «360».

Эксперт отметил, что неважно, кто будет у власти в Америке — консерваторы или демократы, — ведь антироссийская позиция будет сохранена. Политолог добавил, что можно спокойно наблюдать за выборами, которые «фактически с политологической точки зрения ничего не меняют».

8 ноября в Соединенных Штатах стартовали промежуточные выборы в Конгресс. Во время процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената, передает ФАН.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выборы в Конгресс США не повлияют на российско-американские отношения, они останутся «плохими».

По его словам, в Москве за ходом выборов «внимательно следили». К обвинениям американской стороны о вмешательстве РФ в процесс голосования, добавил представитель Кремля, в Москве «уже привыкли» и внимания не обращают.