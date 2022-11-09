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Короля Карла III закидали яйцами на открытии памятника Елизавете II

Евгений Жуков
В мире
Короля Карла III закидали яйцами на открытии памятника Елизавете II
Фото: twitter/ClarenceHouse

Король Великобритании Карл III и королева-консорт Камилла Паркер-Боулз прибыли в город Йорк на торжественную церемонию открытия памятника Елизавете II, во время которого неизвестный мужчина из толпы бросил в них яйцо. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил телеканал GB News.

Мужчина стал кидать куриные яйца в монарха с криками «Британия была построена на крови рабов». Однако мнение злоумышленника не разделяли собравшиеся, которые скандировали «Боже, храни короля!» и «Как тебе не стыдно!».

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали мужчину. Монарх и его супруга, как уточняется, не пострадали в результате случившегося.

До этого стало известно, что королева-консорт Камилла отчитала Кейт Миддлтон за поведение ее детей на похоронах Елизаветы II. Старшие дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — девятилетний Джордж и семилетняя Шарлотта — присутствовали на похоронах королевы вместе с родителями.

Во время церемонии мальчик ущипнул сестру, из-за чего та обернулась и вскрикнула. Этот момент разозлил супругу Карла III Камиллу, которая нахмурилась и что-то шепнула Миддлтон.

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