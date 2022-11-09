Мирошника освободили от должности посла ЛНР в России

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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник освобожден от занимаемой должности после вхождения региона в состав РФ. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе МИД ЛНР.

— Этап завершен. Свою задачу в качестве посла считаю выполненной — Луганская народная республика в составе России! — заявил сам Мирошник.

Уточняется, что МИД республики по-прежнему продолжает свою работу на время переходного периода. Бывший посол также добавил, что ему уже поступили предложения о серьезных проектах. Однако подробностей раскрывать пока нельзя, написал Мирошник в Telegram-канале.

До этого стало известно, что депутаты парламента Луганской народной республики до конца текущего года рассчитывают принять новую конституцию региона. Новый главный закон региона не будет значительно отличаться от того, что восемь лет действовал на этой территории.

Спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко подчеркнул, что в ЛНР принимали конституцию в соответствии с минским переговорным процессом, как субъект международного права.