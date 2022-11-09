Власти ЛНР до конца года намерены поменять конституцию

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Депутаты парламента Луганской народной республики (ЛНР) до конца нынешнего года рассчитывают принять новую конституцию региона. Соответствующее заявление в среду, 9 ноября, сделал спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

По словам луганского чиновника, в ноябре или декабре парламентарии намерены обсудить и принять новую конституцию республики. Он добавил, что новый главный закон региона не будет значительно отличаться от той, что восемь лет действовала на этой территории.

Мирошниченко подчеркнул, что в ЛНР принимали конституцию в соответствии с минским переговорным процессом, как субъект международного права.

— Сегодня же это будет другой формат, но основы, которые были заложены еще восемь лет назад в предыдущую Конституцию, конечно же, будут оставаться и в новой, — подчеркнул спикер луганского парламента в интервью ТАСС.

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