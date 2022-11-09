Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в среду, 9 ноября.

Согласно документу, планируемый объем доходов бюджета фонда ОМС на 2023 год составит 401,48 миллиарда рублей, на 2024 год — 428,6 миллиарда рублей, на 2025 год — 450,85 миллиарда рублей.

Планируемые расходы бюджета фонда составят 401,48, 428,6 и 450,85 миллиарда рублей соответственно, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

2 ноября депутаты Мосгордумы приняли закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, принятый Московской городской думой, позволит обеспечить развитие всех отраслей экономики и сфер жизни города.