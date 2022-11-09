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Умер замглавы администрации Херсонской области Стремоусов

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Умер замглавы администрации Херсонской области Стремоусов
Фото: t.me/Stremousov_Kirill

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Это правда, — говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновник скончался в результате автомобильной аварии, передает ТАСС.

О смерти Стремоусова в Telegram-канале высказался и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Политик подчеркнул, что покойный был настоящим патриотом России, а также смелым и отважным человеком.

Стремоусов в любой ситуации оставался на связи и считал своим долгом информировать жителей Херсонской области о происходящем, резюмировал Развожаев. Губернатор выразил соболезнования близким и родным покойного.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в поселке городского типа Гольмовский Донецкой области УССР. После окончания Западноукраинского национального университета он стал заниматься бизнесом — был владельцем компании по производству кормов для рыб.

Стремоусов основал политическую организацию «За Президента», поддерживая действующего на тот момент украинского лидера Виктора Януковича. После начала специальной военной операции России он стал заместителем военно-гражданской администрации Херсонской области. После вхождения региона в состав России стал заместителем главы администрации.

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