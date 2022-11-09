Аналитики предрекли ЕС сложнейшую зиму со времен Второй мировой войны

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Грядущая зима может оказаться самой сложной для Европы со времен Второй мировой войны. Об этом свидетельствует отчет Центра развития энергетики (ЦРЭ), опубликованный в среду, 9 ноября.

— Европу ожидает самая сложная зима со времен Второй мировой войны, однако благодаря высоким запасам в ПХГ у государств ЕС есть шанс пройти ее без применения масштабных отключений промышленности или директивного распределения газа, — говорится в материале.

По данным аналитиков, для благоприятного исхода событий в ЕС должны совпасть два фактора: температура воздуха не должна опускаться ниже средних значений, а поставки газа должны продолжаться на прежнем уровне.

Если хотя бы один из критериев не будет соблюден, то в регионе придется сокращать потребление голубого топлива, отметили в ЦРЭ.

Из-за введенных в отношении России санкций у стран ЕС начались проблемы с поставками энергоносителей, что вызвало увеличение стоимости сырья. В связи с этим многие аналитики предвещают для ЕС трудную зиму.

Так, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что грядущая зима для ЕС будет «тяжелой» из-за перебоев в поставках энергоресурсов.