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Согласован проект строительства трех корпусов в составе ЖК в Покровском-Стрешневе

Евгений Жуков
Город
Согласован проект строительства трех корпусов в составе ЖК в Покровском-Стрешневе
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Лётная улица Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект строительства трех корпусов на 582 квартиры в составе жилого комплекса в районе Покровское-Стрешнево. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 9 ноября.

— Жилые корпуса будут объединены подземным этажом, где разместят одноуровневую автостоянку. На первом этаже запланированы помещения общественного назначения, в том числе продовольственный магазин, расположенный в пристроенной части третьего корпуса, — сказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Фасад жилых корпусов начиная со второго этажа облицуют композитными панелями, а двухэтажную пристройку первого корпуса — клинкерной плиткой. Для входных площадок предусмотрена укладка тротуарной плитки.

Кроме того, специалисты оштукатурят и окрасят наружные стены балконов и лоджий, передает официальный сайт мэра Москвы.

На придомовой территории профильные специалисты установят малые архитектурные формы и наружное освещение. Для взрослых будут оборудованы места для отдыха и занятий спортом, а для детей — игровые площадки.

До этого председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что в Тимирязевском районе появится новостройка, построенная в рамках реализации программы реновации.

Строительство Район Покровское-Стрешнево Москва
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