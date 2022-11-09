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Патрушев обсудил с президентом Ирана Раиси взаимодействие в сфере безопасности

Александр Афонин
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Патрушев обсудил с президентом Ирана Раиси взаимодействие в сфере безопасности
Фото: khabkrai.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев посетил Тегеран, где обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси ряд вопросов в сфере безопасности стран. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза в среду, 9 ноября.

— В Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси принял секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. На встрече обсуждены различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем, — говорится в сообщении.

Детали разговора Патрушева и Раиси на данный момент не разглашаются.

В последнее время правительства России и Ирана начали тесное сотрудничество во многих отраслях. Так, 1 ноября сообщалось, что Москва и Тегеран начали обсуждение вопроса об участии российских компаний в строительстве солнечных и ветряных электростанций в Иране.

Кроме того, правительства обеих стран договорились в ближайшее время подписать соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Руководитель Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», что на укрепление отношений России и Ирана повлияли санкции. По его словам, причины сотрудничества между странами очевидны.

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