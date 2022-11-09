Назван самый безопасный округ Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Прокуратура подсчитала статистику преступлений в столице и назвала самый безопасный округ Москвы. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 9 ноября.

По ее словам, в статистику попали преступления, совершенные за прошедшие 10 месяцев 2022 года. За этот период самым спокойным округом стал Зеленоград — 3 010 преступлений. На втором месте оказалась Новая Москва — 5 186 правонарушений. Замкнул тройку ЮЗАО, в котором было зарегистрировано 9 431 преступление.

Самым криминальным округом при этом стал центр столицы: в ЦАО с января по конец октября произошло 15 778 криминальных случаев.

В целом число преступлений в столице сократилось. Так, по словам Людмилы Нефедовой, за прошедшие десять месяцев угонов автомобилей в Москве стало на четверть меньше.

Ранее на пресс-конференции, которая проходила в редакции «ВМ», начальник пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин рассказал, что за последние пять лет количество квартирных краж сократилось на 85 процентов.