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Столичные водители стали чаще нарушать ПДД

Степан Жирнов

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Столичные водители стали чаще нарушать ПДД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве выросло количество нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Об этом в эфире программы «Ваше право» на канале «Вечерка ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 9 ноября.

По ее словам, за прошедшие десять месяцев 2022 года было зарегистрировано 536 нарушений ПДД. Этот показатель вырос на четыре с половиной процента по сравнению с прошлым годом.

Также Нефедова отметила, что выросло количество ДТП со смертельным исходом.

— С января по конец октября люди погибли в 123 авариях, что больше, чем в прошлом году, на два с половиной процента, — резюмировала представитель ведомства.

Ранее руководитель пресс-службы столичной прокуратуры рассказала о том, какой округ города стал самым криминальным.

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