Мосжилинспекция разъяснила новые правила поверок индивидуальных приборов учета

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Мосжилинспекция разъяснила обновленные требования, предъявляемые к поверке индивидуальных приборов учета. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— С 1 ноября начал действовать национальный стандарт поверки приборов учета воды. ГОСТ Р 8.1012-2022 «Государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки», разработанный Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии, должен повысить достоверность поверки приборов учета, сократить время выполнения таких работ, а также оградить граждан от недобросовестных подрядчиков, проверяющих исправность счетчиков, — говорится в сообщении.

Так, методика содержит актуальные требования относительно процедуры поверки, ее средствам, условиям, периодичности и оформления результатов. При этом процедура и перечень инструментов зависят от того, требуется ли для работы демонтаж прибор учета или нет.

Исполнитель услуги обязан использовать автоматизированные способы синхронизации с ИПУ и современные методы цифровой передачи данных во ФГИС «Аршин», куда заносятся данные обо всех прошедших проверку приборах учета.

В инспекции напомнили, что с 1 сентября 2022 года исполнители коммунальных услуг не должны требовать от собственников бумажные свидетельства о поверке индивидуальных приборов учета. Всю информацию организации обязаны получать из единого реестра измерений.

В ведомстве обратили внимание, что осуществлять поверку ИПУ имеют право только аккредитованные организации, которые внесены в единый реестр Росстандарта.

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