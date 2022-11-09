Стало известно, как правильно избавляться от ненужных фотографий

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Среди народных суеверий существует миф о том, что нельзя рвать фотоснимки, ведь в ином случае это может привести к беде. Считается, что если разорвать фотографию, то целостность энергетики того человека, который на нем изображен, обязательно нарушится.

Еще одно поверье гласит, что один раз порвав фотографию, человек меняет свою судьбу, вычеркивая из своей жизни того, кто был запечатлен на снимке.

Сжигать фото можно, но стоит делать это определенным образом, потому как неправильная процедура может привести к серьезным негативным последствиям. Просто поднести снимок к пламени свечи недостаточно.

Перед процессом сжигания стоит сложить стопку снимков изображением вниз. Далее их необходимо завернуть в темную ткань и на несколько дней оставить в плохо освещенном помещении. По истечении времени, можно достать фото и, не глядя на них, сжечь.

Чтобы ритуал уничтожения был корректныи и не привел к негативным последствиям, желательно избавляться от фотографий на заранее подготовленном подносе. Каждое фото надо посыпать солью, а оставшийся от снимков пепел вынести из дома, а затем закопать его на улице либо развеять по ветру, передает Rsute.ru.

До этого стало известно, кого нельзя пускать домой в ночь на Хеллоуин. Так, в эту ночь нельзя оставлять в доме котов, а уж тем более пускать в квартиру черного кота. Коты считаются проводниками духов, поэтому иностранцы придерживаются приметы и стараются не пускать животное в дом.