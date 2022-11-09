СК организовал доследственную проверку по факту падения двух рабочих с подъемника в Подмосковье

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Мытищи, улица Академика Каргина Карта всех событий

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту падения двух рабочих с большой высоты на стройке в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 9 ноября.

По ее словам, следователи установят причины и обстоятельства произошедшего. На данный момент сотрудники СК осмотрели место происшествия, изъяли необходимые документы, а также назначили проведение судебно-медицинских экспертиз.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — резюмировала Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в подмосковных Мытищах на улице Академика Каргина на строительной площадке. Двое рабочих выполняли фасадные работы на высоте 15–20 этажей и выпали с подъемника. Мужчины выжили и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту также проводится проверка, организованная подмосковной прокуратурой.