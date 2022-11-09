Блогера Некоглая депортируют из России

Фото: t.me/nekogla1

Блогера Некоглая (настоящее имя Лебедев Николай) депортируют из страны. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского суда в среду, 9 ноября.

Суд признал стримера виновным по административной статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» КоАП РФ.

Согласно решению суда, юношу, который является гражданином Молдавии, вышлют из страны. Помимо этого, Некоглай должен выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее стало известно, что стримера задержали сотрудники полиции за нарушение миграционного законодательства.

Во вторник, 8 ноября, с участием Некоглая разгорелся скандал. Блогер записал видео, в котором пародировал военнослужащего, отбрасывающего от себя гранаты, сброшенные с беспилотного аппарата. Эту сцену показали зарубежные СМИ, и запись стала популярной.

Общественность остро отреагировала на данный ролик. Так, представители Лиги безопасного интернета обратились в МВД и Генпрокуратуру, чтобы ведомства проверили материал на предмет дискредитации ВС РФ.