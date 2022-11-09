Дептранс рассказал о правилах безопасности во время поездок в городском транспорте

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Во время поездок на наземном транспорте пассажирам необходимо держаться за поручни — это сделает дорогу безопаснее. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Каждый день наземным транспортом пользуется более четырех миллионов пассажиров. Мы заботимся о ваших безопасных поездках и напоминаем, что нужно обязательно держаться за поручни, иначе можно травмировать себя во время движения, отправления или экстренного торможения, — говорится в сообщении.

Кроме того, столичным пассажирам напомнили и о других способах обезопасить себя в дороге. Так, следует сохранять внимательность при посадке и высадке из транспорта.

На протяжении поездки необходимо держаться за поручни — отпускать их стоит только при полной остановке. А при выходе из трамвая нужно убедиться, что автомобили вас пропускают, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что дорожные кураторы ЦОДД реализовали порядка 74 решений по изменению схем движения в октябре. Для безопасности пешеходов специалисты соорудили 20 островков безопасности.