Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Росавиация проверит состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря

Евгений Белоусов
Общество
Росавиация проверит состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря
Фото: Pixabay

Росавиация планирует проинспектировать состояние 599 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря 2022 года. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Общее количество инспекторов Росавиации, их опыт и квалификация позволяют провести работу по оценке технического состояния воздушных судов иностранного производства и подготовке соответствующей документации. Рисков невыполнения в срок данных мероприятий Росавиация не усматривает, — говорится в сообщении.

Специалисты осуществляли инспекционные проверки и выдавали сертификаты летной годности на иностранную авиатехнику и до введения санкций, отмечается на сайте Росавиации.

Санкции лишили российские авиакомпании возможности легально покупать запчасти для самолетов Boeing и Airbus. Между тем лайнеры этих производителей все еще составляют основу гражданского авиапарка России.

Как отечественные перевозчики будут ремонтировать самолеты — в материале «Вечерней Москвы». Весной западные страны ввели запрет на поставку запчастей и обслуживание самолетов, находящихся в пользовании российских авиакомпаний.

Росавиация Россия Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте