Росавиация проверит состояние почти 600 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря

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Росавиация планирует проинспектировать состояние 599 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря 2022 года. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Общее количество инспекторов Росавиации, их опыт и квалификация позволяют провести работу по оценке технического состояния воздушных судов иностранного производства и подготовке соответствующей документации. Рисков невыполнения в срок данных мероприятий Росавиация не усматривает, — говорится в сообщении.

Специалисты осуществляли инспекционные проверки и выдавали сертификаты летной годности на иностранную авиатехнику и до введения санкций, отмечается на сайте Росавиации.

Санкции лишили российские авиакомпании возможности легально покупать запчасти для самолетов Boeing и Airbus. Между тем лайнеры этих производителей все еще составляют основу гражданского авиапарка России.

Как отечественные перевозчики будут ремонтировать самолеты — в материале «Вечерней Москвы». Весной западные страны ввели запрет на поставку запчастей и обслуживание самолетов, находящихся в пользовании российских авиакомпаний.