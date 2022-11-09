Москвичам рассказали, как операторы службы 112 принимают звонки на языках народов России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичам рассказали, что столичная Служба 112 принимает звонки не только на русском, английском, немецком и других языках, но и на языках народов России. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства города.

Так, главный специалист дежурной смены 112 Анастасия Прищемихина рассказала, что может принимать звонки на мордовском языке.

— Я родилась в Республике Мордовия, городе Рузаевка. Изучала родной язык в школе, во втором и третьем классе. Уроки были простые: как досчитать до 10, названия предметов, приветствия, прощания, — рассказала девушка.

По словам Анастасии, если ее будут понимать по-русски, но говорить по-мордовски, то она сможет принять такой звонок.

В свою очередь оператор Тамерлан Салихов отметил, что лезгинский язык не является сложным, в отличие от аварского или даргинского. Молодой человек пояснил, что «в лезгинском языке много русских слов, так как в языке им нет аналогов», передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что около 4,9 тысячи вызовов об инсульте или прединсультном состоянии поступило в столичную служба 112 с начала года.