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Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании координационного совета по поддержке Вооруженных сил Российской Федерации, где обсуждались вопросы, касающиеся связи между производителями и получателями военной продукции, а также целевого использования выделяемых средств. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 9 ноября.

— На предыдущем заседании совета мы подробно обсудили проект межведомственного регламента взаимодействия в части планирования, реализации, мониторинга и корректировки целевого задания по обеспечению потребностей Вооруженных сил, — отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, данный проект уже направлен на стандартизацию всех процедур для организации единых действий ведомств. Это, в свою очередь, позволит повысить скорость принятия решений, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных. Выплаты будут осуществляться в период прохождения мобилизованным военной службы. При этом имущественная обеспеченность, доходы и банковские счета членов семьи оцениваться не будут.