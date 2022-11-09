Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Александр Афонин
Политика
Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 9 ноября.

— Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, — говорится в сообщении.

В процессе диалога лидеры обсудили ряд вопросов, посвященных подготовке к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие пройдет 23 ноября в Ереване. Сессия состоится под председательством армянской стороны, отмечается на сайте Кремля.

Последняя личная встреча Путина и Пашиняна прошла 31 октября в Сочи. Беседа длилась более двух часов, включая расширенный состав и встречу политиков «с глазу на глаз».

9 ноября сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы относительно предстоящего заседания ОДКБ и отношения между Россией и Белоруссией, а также утвердили график встреч до конца текущего года.

Владимир Путин Переговоры Никол Пашинян
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте