Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 9 ноября.

— Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, — говорится в сообщении.

В процессе диалога лидеры обсудили ряд вопросов, посвященных подготовке к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие пройдет 23 ноября в Ереване. Сессия состоится под председательством армянской стороны, отмечается на сайте Кремля.

Последняя личная встреча Путина и Пашиняна прошла 31 октября в Сочи. Беседа длилась более двух часов, включая расширенный состав и встречу политиков «с глазу на глаз».

9 ноября сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы относительно предстоящего заседания ОДКБ и отношения между Россией и Белоруссией, а также утвердили график встреч до конца текущего года.