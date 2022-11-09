В Twitter появится новый ярлык для официальных аккаунтов

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В социальной сети Twitter появится особая отметка «Официальная», с помощью которой можно будет отличать владельцев верифицированных страниц от обладателей платной подписки Twitter Blue. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила директор по управлению продуктом компании Эстер Кроуфорд.

Нынешний руководитель компании Twitter, предприниматель Илон Маск в начале ноября рассказал, что теперь синюю отметку смогут получать не только известные люди, но и владельцы подписки.

В свою очередь ярлык «Официальный» будет недоступен для приобретения. По словам Кроуфорд, его смогут получить не все аккаунты, которые ранее были верифицированы.

Уточняется, что среди учетных записей, получивших новый значок, будут аккаунты, относящиеся к учетным записям компаний, крупных СМИ, издателей и некоторых общественных деятелей.

Маск возглавил компанию Twitter 28 октября. Перед покупкой он заявил, что реализация сделки необходима для помощи всему человечеству и создания платформы, где люди могут свободно высказывать различные мнения.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил «Вечерней Москве», что Twitter останется таким же популярным, как и сейчас, если Маск доверит управление грамотным людям. Не исключено, что соцсеть даже станет нейтральнее по отношению к пользователям.