В ФМБА назвали сроки появления аналога «Золгенсмы» в России

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Уже через два года в России может появиться аналог самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) «Золгенсма». Об этом в среду, 9 ноября, сообщил директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА Всеволод Белоусов.

— Если будет дан зеленый свет этому препарату, то это перспектива, наверное, двух лет исследований, — сказал он.

По словам Белоусова, отечественный налог препарата будет стоить как минимум в десять раз дешевле, передает ТАСС.

В декабре прошлого года Минздрав зарегистрировал швейцарский препарат «Золгенсма». Лицензия выдана на пять лет, она истечет в 2026 году.

Тогда стоимость одного укола препарата оценивали примерно в 121 миллион рублей. При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, из-за чего ребенок может потерять способность двигаться и даже дышать. В России уже было зарегистрировано два препарата для лечения спинальной атрофии — «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдиплам».