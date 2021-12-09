Самое дорогое в мире лекарство «Золгенсма» зарегистрировали в России

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Швейцарский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма» зарегистрировал Минздрав России. Это следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Отмечается, что лицензия выдана на пять лет — до 2026 года. «Золгенсма» предназначается для лечения спинальной мышечной атрофии. Стоимость одного укола этого препарата — примерно 121 миллион рублей.

При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, из-за чего ребенок может потерять способность двигаться и даже дышать. В России уже было зарегистрировано два препарата для лечения спинальной атрофии — «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдиплам». Одна инъекция «Спинразы» стоит около девяти миллионов рублей.

До этого, 1 ноября, на заседании комиссии Московской городской думы по социальной и экономической политике решили вопрос предоставления дополнительной социальной поддержки москвичам. На меры социальной поддержки планируется выделить 500,6 миллиарда рублей. К ним относятся социальные выплаты детям, пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми и малообеспеченным семьям, помощь в поиске работы для горожан и людей с инвалидностью, а также льготы, связанные с транспортом, продуктами, отдыхом, лекарствами и оплатой ЖКУ.