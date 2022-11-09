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Британия разрешила оказывать финансовые услуги при поставках удобрений из России

Евгений Жуков
В мире
Британия разрешила оказывать финансовые услуги при поставках удобрений из России
Фото: Pixabay

Департамент внешней торговли Великобритании опубликовал генеральную торговую лицензию, которая разрешает оказывать финансовые услуги при поставках некоторых видов удобрений из России в третьи страны.

Подчеркивается, что речь идет об экспорте аммиачной селитры, включая удобрения, содержащие не менее 15 процентов нитрата аммония, а также аммиака в водном растворе.

При этом в британском ведомстве отметили, что разрешение действует исключительно при условии покупки удобрений для сельскохозяйственных нужд, передает ТАСС.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления зерновой инициативы и снятия остающихся препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Вышеуказанные усилия включают скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений, подчеркнул Дюжаррик.

По данным ООН, уже сейчас каждую ночь ложатся спать голодными почти 830 миллионов человек. С течением времени ситуация только усугубляется. О причинах глобального продовольственного кризиса и его влиянии на Россию — в материале «Вечерней Москвы».

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