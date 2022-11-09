Modern Diplomacy: ВСУ могут потерять свой главный военный козырь

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут лишиться доступа к спутниковой связи Starlink из-за недостатка финансирования. Об этом в среду, 9 ноября, сообщило бельгийское издание Modern Diplomacy.

По данным газеты, в Киеве повышается уровень беспокойства из-за перебоев в работе системы, которую предоставила компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

Все дело в том, что после возникновения дискуссий о возможности финансирования стали появляться уведомления о сбоях в работе спутников вблизи районов конфликта.

До этого Маск сообщил, что SpaceX отозвала обращение к Пентагону о финансировании работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Таким образом американский бизнесмен прокомментировал статью в издании Politico о том, что Пентагон рассматривает возможность оплатить работу Starlink.

Также Маск признал, что вынужден поддерживать работу сети спутников на Украине себе в убыток. Он написал, что, несмотря на это, продолжит за свой счет помогать Украине, пока другие компании зарабатывают «миллиарды долларов» на налогоплательщиках. Он также добавил, что для обслуживания Starlink требуется меньше денежных средств, чем для приобретения нового спутника GPS.