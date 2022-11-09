Вашингтон заявил об отсутствии компрометации электронных систем голосования

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Американские власти не обнаружили признаков «компрометации» электронных систем голосования в ходе прошедших накануне промежуточных выборов в конгресс страны, заявила глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истрели.

По ее словам, в ведомстве не видели никаких признаков того, чтобы какая-то система голосования «уничтожила или утратила» голоса, изменила их или была каким-то образом скомпрометирована в ходе избирательного процесса на территории Соединенных Штатов, говорится в заявлении CISA.

В ходе прошедших накануне промежуточных выборов жители страны голосовали за членов всей палаты представителей, около трети сенаторов, а также губернаторов 36 американских штатов, пишет РИА Новости.

Накануне политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что промежуточные выборы в Соединенных Штатах не окажут существенного влияния на антироссийскую политику, которую проводит американская администрация. Специалист добавил, что можно спокойно наблюдать за выборами, которые «фактически с политологической точки зрения ничего не меняют».