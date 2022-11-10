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Путин поздравил блюстителей порядка с Днем сотрудника органов внутренних дел

Егор Провоторов
Общество
Путин поздравил блюстителей порядка с Днем сотрудника органов внутренних дел
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России действуют смело, мужественно и решительно в ходе специальной военной операции, пресекая диверсии и провокации, обеспечивая общественный порядок в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, заявил президент России Владимир Путин.

В России 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел (ранее это был День российской милиции).

По словам российского лидера, в настоящее время к сотрудникам ведомства предъявляются повышенные требования, перед ними стоят сложные и ответственные задачи. Глава государства отметил, что даже в праздничный день многие находятся на боевом дежурстве, на страже правопорядка.

— И уверен, вы, как и ваши товарищи, готовы пойти навстречу любой опасности, чтобы оказать помощь людям, остановить и обезвредить преступника, — сказал президент России, слова которого приводит официальный сайт Кремля.

Российский лидер также поблагодарил ветеранов МВД России за работу и опыт, которым они продолжают делиться с молодыми сотрудниками правоохранительного ведомства. Подобная преемственность, по его словам, крайне важна для системы МВД, поскольку буквально все направления деятельности находятся на виду и постоянно в фокусе пристального общественного внимания.

Накануне корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовал со столичными полицейскими, которые совершили героические поступки в этом году.

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