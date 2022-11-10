Трамп назвал выборы в конгресс своей большой победой

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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 9 ноября, признал, что состоявшиеся накануне выборы в американский конгресс были «отчасти разочаровывающими», но несмотря на это назвал их своей «очень большой победой».

Вопреки ожиданиям «красного цунами» соратники прежнего главы Белого дома по Республиканской партии пока еще не смогли взять под контроль ни одну из палат национального законодательного органа.

— Хотя в некотором смысле вчерашние выборы были отчасти разочаровывающими, с моей личной точки зрения, это была очень большая победа, — заявил бывший президент США на странице в собственной социальной сети Truth Social, его слова приводит РИА Новости.

По подсчетам американских телеканалов, на данный момент республиканцы получают 203 места из 218 необходимых для большинства в палате представителей и 49 мест в сенат, где им необходим 51 делегат. У демпартии сейчас 187 мест в палате представителей и 48 - в сенате. Подсчет голосов продолжается.

Накануне глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США Джен Истрели заявила, что Вашингтон не обнаружил признаков «компрометации» электронных систем голосования в ходе прошедших накануне промежуточных выборов в конгресс страны.