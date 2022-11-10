Путин: ФМБА по праву называют «медицинским спецназом»

Фото: Администрация президента РФ

Сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) по праву называют «медицинским спецназом», во время пандемии коронавируса они не допустили вспышек заболевания на космодромах и атомных электростанциях, а также работают на передовой в ходе российской спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения госнаград, приуроченной к 75-летию агентства.

Российский лидер, что именно ФМБА оперативно разработало высокотехнологические тесты для определения «всех линий и штаммов вируса», в том числе создали вакцину от инфекции, вызвавшей пандемию.

Президент России также добавил, что агентство постоянно готово к работе в экстремальных условиях. Это, по словам Путина, традиция, которой сотрудники ФМБА следуют неизменно.

— Вас по праву называют медицинским спецназом. Вы доказали это в трудные месяцы пандемии, когда оперативно формировали свои бригады, которые помогали многим регионам, — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин также рассказал, что знает об операциях особой сложности, которые проводят специалисты агентства в полевых условиях спецоперации по защите населения Донбасса.

Накануне глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в Мариуполе будет создан многопрофильный медицинский центр агентства. Его планируют строить совместно с Минобороны России.