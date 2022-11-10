Байден: Разделившись Днепром, Россия и Украина будут восстанавливать силы перед зимой

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден предположил, что, разделившись рекой Днепр, Россия и Украина будут «зализывать раны» и решать, готовы ли они к компромиссам.

В ходе пресс-конференции по итогам выборов в конгресс американский лидер допустил оговорку, назвав Херсон Фаллуджей — городом в Ираке, где шли кровопролитные бои в ходе военного присутствия Соединенных Штатов в этой стране.

— Обе стороны будут зализывать раны, решать, что делать зимой и готовы ли они к компромиссам, — заявил глава Белого дома.

При этом американский лидер заявил, что не знает, что будут делать российские и украинские силы. Он подчеркнул, что Вашингтон «не станет говорить им, что делать».

Тема возможности переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США неоднократно поднималась журналистами на пресс-конференции, которая была созвана по поводу завершения промежуточных выборов в американский конгресс.

В минувшую среду, 9 ноября, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что Вашингтон прекрасно понимает важность переговоров с Москвой и будут доводить эту позицию до населения.