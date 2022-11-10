Российский футболист поедет на чемпионат мира в составе сборной Камеруна

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Полузащитник немецкого футбольного клуба «Ганновер» Гаэль Ондуа, который также имеет российское гражданство, оказался в окончательном списке игроков сборной Камеруна, который поедет на чемпионат мира по футболу в Катар.

Как пишет сайт телеканала Матч ТВ, камерунец с ранних лет жил и играл в России, выступая за молодежные команды ЦСКА и «Локомотива». Во взрослом возрасте он защищал цвета махачкалинского «Анжи». Первый вызов в национальную команду Камеруна хавбек получил в марте нынешнего года.

Помимо Ондуа в заявку сборной Камеруна также попал нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале. Форвард перебрался в стан столичного клуба в сентябре, перейдя из швейцарской команды «Янг Бойз».

В прошлый четверг, 3 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу назвал расширенный состав на ноябрьские сборы. Нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев, которому вчера исполнилось 18 лет, и форвард футбольного клуба «Оренбург» Владимир Сычевой, забивший в этом сезоне в чемпионате России уже 11 голов, впервые были вызваны в национальную команду.