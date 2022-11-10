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Американцы избрали в палату представителей двух умерших демократов

Егор Провоторов
В мире
Американцы избрали в палату представителей двух умерших демократов
Фото: Unsplash

Двух скончавшихся в прошлом месяце демократов переизбрали в палату представителей США — в штатах Теннеси и Пенсильвания, сообщает американская пресса.

По информации филиала телеканала Fox News в Пенсильвании, экс-конгрессмен от этого штата демократ Энтони Делюка, ушедший из жизни 9 октября на 86-м году жизни, все же получил место в парламенте, получив 85 процентов поддержки.

Издание Local Memphis сообщает, что скончавшийся 25 октября в возрасте 93 лет представитель от штата Теннеси демократ Барбара Купер во вторник, 8 ноября, «выиграла гонку» в 86-м избирательном округе этого штата, пишет РИА Новости.

Накануне в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы в конгресс. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти выразил уверенность в возвращении палаты под контроль его партии по результатам избирательного процесса. По прогнозу американских СМИ, у республиканцев будет 220 мест, тогда как у демократов — 215.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 9 ноября, признал, что состоявшиеся накануне выборы в американский конгресс были «отчасти разочаровывающими», но несмотря на это назвал их своей «очень большой победой».

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